Салидо на машине врезался в дом, в результате чего погиб человек

Бывший чемпион мира Орландо Салидо попал в ДТП в мексиканском штате Сонора. Об этом сообщает журналист ESPN Сальвадор Родригес.

Боксер находится под стражей полиции в больнице, где ему оказывают медицинскую помощь.

Читай также: Стивенсон: Ломаченко боится драться со мной

Салидо получил серьезные травмы после того, как на своей машине врезался в дом. В результате происшествия один человек, трое получили травмы.

В марте 2014 года Салидо провел поединок с Василием Ломаченко. Перед поединком Салидо не уложился в лимит полулегкого веса и потерял свой чемпионский титул.

Орландо победил раздельным решением судей, но в течении боя нанес 41 удар ниже пояса. Для Ломаченко это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Ранее отец Райана Гарсии сделал признание по поводу зависимости своего сына.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!