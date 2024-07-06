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Салидо на машине врезался в дом, в результате чего погиб человек

Бывшему сопернику Ломаченко грозит тюрьма.
Сегодня, 11:59
Орландо Салидо / Getty Images
Орландо Салидо / Getty Images

Бывший чемпион мира Орландо Салидо попал в ДТП в мексиканском штате Сонора. Об этом сообщает журналист ESPN Сальвадор Родригес.

Боксер находится под стражей полиции в больнице, где ему оказывают медицинскую помощь. 

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Салидо получил серьезные травмы после того, как на своей машине врезался в дом. В результате происшествия один человек, трое получили травмы.

В марте 2014 года Салидо провел поединок с Василием Ломаченко. Перед поединком Салидо не уложился в лимит полулегкого веса и потерял свой чемпионский титул. 

Орландо победил раздельным решением судей, но в течении боя нанес 41 удар ниже пояса. Для Ломаченко это поражение стало первым в профессиональной карьере.

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