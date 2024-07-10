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Теофимо Лопес оценил поединок Ломаченко - Дэвис

Американец пригрозил своему соотечественнику.
Сегодня, 12:25
Теофимо Лопес / Getty Images
Теофимо Лопес / Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофиом Лопес высказался о поединке Джерворнты Дэвиса и Василия Ломаченко.

По словам звезды бокса, представитель Украины доставит проблем американцу.

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"Могу сказать, что с Ломой всегда сложно драться. Дэвис никогда ни с кем подобным не встречался, даже в спарринге. Он ни когда не дрался с таким бойцом, как Василий Ломаченко. 

Я вам это говорю из собственного опыта. Танк поймет это только когда окажется с ним на ринге", - приводит слова Лопеса Dazn.

Напомним, Ломаченко и Беринчик узнали позиции в рейтинге от The Ring.

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