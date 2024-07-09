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Непобежденный мексиканец бросил вызов Ломаченко

Зепеда нацелен на поединок против украинца.
Сегодня, 13:50
Уильям Зепеда / Getty Images
Уильям Зепеда / Getty Images

Мексиканский боксер легкого веса Уильям Зепеда (31-0, 27 КО) заявил, что хочет провести бой с обладателем титулов IBF и IBO Василием Ломаченко (18-3, 12 КО).

По словам спортсмена, представитель Украины является его кумиром, так что он хотел бы оказаться с ним в ринге.

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"Мы знаем, что стили создают бои. Мы знаем, что мой стиль – агрессивный. Ломаченко – мой кумир, и это моя мечта – выйти на ринг и сразиться с идолом, потому что я сам хочу стать идолом. Я хочу подобных боев.

Я бился с сильными соперниками и чувствую, что я на вершине дивизиона. Мы будем искать возможность стать чемпионом мира", - приводит слова боксера World Boxing News.

Ранее сообщалось, что Ломаченко и Беринчик узнали позиции в рейтинге от The Ring.

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