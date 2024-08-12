"Бой должен состояться": Джошуа рассказал, что нужно для организации поединка с Фьюри

Бывший обладатель титулов в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа поделился мыслями о возможном бое против еще одного экс-чемпиона Тайсона Фьюри.

По словам Эй Джея, сначала ему нужно пройти обладателя пояса IBF Даниэля Дюбуа, а "Цыганскому королю" провести реванш с чемпионом WBC, WBA и WBO Александром Усиком, после чего можно будет говорить об этом поединке в следующем году.

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"Наш бой должен состояться. Просто это занимает много времени, но он должен состояться. Впрочем, Фьюри есть чем заняться, как и мне. Давайте мы оба сделаем свою работу, а потом будем положительно смотреть на 2025 год. Я уверен в этом, ведь знаю, что люди, которые меня слушают, хотят сделать хорошие вещи.

Так что потенциально мы можем увидеть, как Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри выходят на ринг в коллаборации с Riyadh Season в Лондоне. Но давайте сосредоточимся на Даниэле Дюбуа. Он наша главная цель, и посмотрим, что произойдет", - сказал Джошуа в комментарии YouTube-каналу Queensberry Promotions.

Ранее Усик сделал прогноз на бой Джошуа - Дюбуа.

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