"Усик много знает о нем": Экс-чемпион оценил шансы Джошуа против украинца

Бывший чемпион Джонни Нельсон поделился мыслями о потенциальной третьей встрече в ринге Энтони Джошуа с экс-абсолютом супертяжелого дивизиона Александром Усиком.

Известный боксер не оставил британцу особых шансов на успех.

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"Третья версия Энтони Джошуа, которую мы видели в последних нескольких боях, выходит на ринг с верой и уверенностью в себе. Будет ли у него такая же вера и уверенность, когда он выйдет на ринг с Усиком, зная, что этот человек уже дважды побеждал его?

Теперь, если этот Джошуа появится, это может быть совсем другое дело, но я не знаю. Джошуа побьет Усика в пяти поединках из 100. Усик много знает о нем.

У Энтони Джошуа все еще есть этот шанс побить его. Именно поэтому у него есть надежда и желание сделать это", - сказал Нельсон в комментарии Seconds Out.

Ранее Александр Усик назвал единственного боксера, с которым готов подраться после реванша с Тайсоном Фьюри.

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