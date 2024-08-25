"Он устроил мне ад": Фьюри рассказал, кому действительно удалось его побить

Бывший чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри рассказал, что Энтони Джошуа в свое время сумел побить его в спарринге.

Британский боксер признался, что его соотечественнику удалось его удивить, когда тот еще был в любителях, а "Цыганский король" уже выступал на профи-ринге.

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"Он вышел против меня на три раунда и побил меня - я не собираюсь этого отрицать, он устроил мне ад в течение трех раундов. Я подумал: "Боже мой, меня побеждает любитель".

Мне удалось немного замедлить его несколькими хорошими ударами по корпусу. Парню тогда было только 20 лет, поэтому он показал такое хорошее выступление против меня", - приводит слова Фьюри Seconds Out.

Ранее промоутер Фьюри рассказал, почему Тайсон не нокаутировал Усика.

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