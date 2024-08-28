iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Деревянченко перенес операцию после боя с Мбилли

Украинец травмировал руку в боксерском поединке.
Сегодня, 07:23
Сергей Деревянченко / Getty Images
Сергей Деревянченко / Getty Images

Многократному претенденту на чемпионский титул в среднем весе Сергею Деревянченко сделали операцию на левой руке.

Украинский боксер повредил ее во время поединка с перспективным французом Кристианом Мбилли.

Читай также: Усик признался, считает ли себя национальной легендой Украины

"Боксеру суперсреднего веса Сергею Деревянченко сделали операцию по восстановлению разорванного сухожилья бицепса, полученного в бою с Мбилли. После выздоровления Деревянченко намерен продолжить карьеру".

Напомним, Деревянченко и Мбилли провели бой 17 августа и победу единогласным решением судей одержал Кристиан.

Ранее Усик отказался оценивать отношение украинцев к Ломаченко.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

РБ Зальцбург - Динамо 1:1 видео голов и обзор матча отбора Лиги чемпионов РБ Зальцбург - Динамо 1:1 видео голов и обзор матча отбора Лиги чемпионов
Бущан - худший игрок Динамо в игре с Зальцбургом Бущан - худший игрок Динамо в игре с Зальцбургом
Стало известно, почему именно Колапинто занял место Сарджента Стало известно, почему именно Колапинто занял место Сарджента
Многострадальный Ольмо вырвал для Барселоны победу над Райо Многострадальный Ольмо вырвал для Барселоны победу над Райо
Помочь журналистам

Видео

РБ Зальцбург - Динамо 1:1 видео голов и обзор матча отбора Лиги чемпионов
РБ Зальцбург - Динамо 1:1 видео голов и обзор матча отбора Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Калининой и Цуренко
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, новая первая ракетка Украины
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов07:39
РБ Зальцбург - Динамо 1:1 видео голов и обзор матча отбора Лиги чемпионов
Бокс07:23
Деревянченко перенес операцию после боя с Мбилли
Лига Чемпионов01:12
Бущан - худший игрок Динамо в игре с Зальцбургом
Формула 100:48
Стало известно, почему именно Колапинто занял место Сарджента
Европа00:34
Многострадальный Ольмо вырвал для Барселоны победу над Райо
Футбол00:27
Роналду в очередной раз попал в Книгу рекордов Гиннесса
Вчера, 23:59
Европа23:59
Динамо сыграет в основной фазе Лиги Европы
Лига Чемпионов23:56
Динамо не смогло обыграть РБ Зальцбург в ответном матче
Европа23:46
Партизан, игравший на "братском турнире" в рф, арендует игрока Шахтера
Европа23:36
Эвертон с Миколенко не без труда преодолел первую стадию Кубка английской лиги
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK