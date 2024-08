Деревянченко перенес операцию после боя с Мбилли

Многократному претенденту на чемпионский титул в среднем весе Сергею Деревянченко сделали операцию на левой руке.

Украинский боксер повредил ее во время поединка с перспективным французом Кристианом Мбилли.

Читай также: Усик признался, считает ли себя национальной легендой Украины

"Боксеру суперсреднего веса Сергею Деревянченко сделали операцию по восстановлению разорванного сухожилья бицепса, полученного в бою с Мбилли. После выздоровления Деревянченко намерен продолжить карьеру".

Super middleweight Sergiy Derevyanchenko had surgery today to repair the torn tendon in his biceps suffered vs. Mbilli and once he is healed intends to continue his #boxing career. pic.twitter.com/KBQde19l24