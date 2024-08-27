Усик признался, считает ли себя национальной легендой Украины
Украинец поделился подробностями разговора с детьми.
Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал получение престижной награды "Национальная легенда Украины".
По словам спортсмена, он не считает себя легендой Украины.
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"Слава Богу, я не думаю об этом.
Кирилл с Мишей позвонили и сказали: "Отец, это что получается, теперь ты реально легенда?". Я сказал, что нет, но они сказали. что да.
Я сказал: "Хорошо, для вас". Я спокойно к этому отношусь. Слава Богу, все прекрасно".
@hnatyshynoxana
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Ранее Усик признался, кто предлагал ему сменить гражданство.
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