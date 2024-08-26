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Усик признался, кто предлагал ему сменить гражданство

Украинцу поступали предложения, когда он был любителем.
Сегодня, 19:30
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александр Усик заявил, что во время любительской карьеры целый ряд стран предлагал ему сменить гражданство.

По словам украинца, он не собирался становиться гражданином другой страны.

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"Это не только россияне предлагали. Это ведь было не год назад, это было, еще когда по любителям боксировали. Турция рассматривала такой вариант, из Азербайджана предлагали, Ирландия. Понятно, что соседи.

Я не рассматривал вариант денег, потому что не рассматривал переезд в другую страну и выступление за другую страну. Я его никогда не рассматривал. Я рассматривал варианты поехать пожить в другой стране для своего личного развития - да, это я делаю, эти путешествия помогают мне развивать себя. А жить - нет", - сказал Усик в интервью NV.

Ранее Усик признался, какие бои ему еще интересны.

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