WBO обязала Фундору провести бой с Кроуфордом
Боксеры получили 30 дней для организации поединка.
Всемирная боксерская организация обязала своего чемпиона в первом среднем весе Себастьяна Фундору встретиться с обладателем титула WBA Теренсом Кроуфордом.
Боксеры получили 30 дней для достижения соглашения. Если им не удастся это сделать, то будут промоутерские торги.
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Об этом заявил штатный юрист заявил Густаво Оливери:
"Мы действуем в соответствии своего обязательства, чтобы в каждом дивизионе был только один чемпион".
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