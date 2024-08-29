WBO обязала Фундору провести бой с Кроуфордом

Всемирная боксерская организация обязала своего чемпиона в первом среднем весе Себастьяна Фундору встретиться с обладателем титула WBA Теренсом Кроуфордом.

Боксеры получили 30 дней для достижения соглашения. Если им не удастся это сделать, то будут промоутерские торги.

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Об этом заявил штатный юрист заявил Густаво Оливери:

"Мы действуем в соответствии своего обязательства, чтобы в каждом дивизионе был только один чемпион".

Ранее Стивенсон спрогнозировал победителя боя Ломаченко - Дэвис.

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