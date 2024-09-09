"Отбросят все и выйдут в ринг": Президент Top Rank оценил вероятность проведения боя Фьюри - Джошуа

Президент Top Rank Тодд Дюбеф прокомментировал возможность того, что бывшие чемпионы супертяжелого веса Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа встретятся в ринге.

Функционер выразил уверенность, что этот поединок состоится в будущем.

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"Я всегда знал, что в какой-то момент Эй Джей и Тайсон подерутся. Это произойдет независимо от того, проигрывают они или побеждают. Скоро они будут драться, невзирая на послужной список и результаты последних боев. У парней прекрасная фан-база и потрясающая история.

У бойцов много поводов для хвастовства и их соперничество продолжается уже 15 лет. Я сомневаюсь, что это может просто так закончиться. В конце концов, бой Мейвезер - Пакьяо состоялся. Их соперничество длилось десять лет. Так что я думаю, что Фьюри и Джошуа в какой-то момент отбросят все и выйдут в ринг. Я вижу, что это произойдет несмотря ни на что", - приводит слова Дюбефа Sky Sports.

Ранее было названо единственное условие, при котором состоится третий бой Усик - Джошуа.

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