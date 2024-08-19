Промоутер: Джошуа спать не может, хочет победить Усика или Фьюри

Основатель промоутерской компании Matchroom Барри Хирн высказался по поводу Энтони Джошуа и его будущего в боксе.

По словам функционера, британец хочет провести еще один бой с Александром Усиком, несмотря на два поражения.

Читай также: "Усик много знает о нем": Экс-чемпион оценил шансы Джошуа против украинца

"Джошуа хочет победить Усика. Во втором поединке, думаю, все согласятся, что Энтони выглядел лучше, чем в первом. После второго поражения он отошел в сторону, перегруппировался и вернулся. Джошуа – особенный тип боксера.

Деньги – это хорошо, но деньги у него уже есть. Более чем достаточно. Он хочет побеждать. Он хочет оставить наследие. Мне кажется, Джошуа не будет нормально спать, пока не объединит титулы в поединке с Усиком или Фьюри", - приводит слова промоутера Sky Sports.

Свой следующий бой Джошуа проведет в сентябре против Даниэля Дюбуа за титул IBF.

Ранее Атлас предсказал судьбу боя Джошуа - Дюбуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!