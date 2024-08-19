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"Против Усика он сломался": Атлас предсказал судьбу боя Джошуа - Дюбуа

Эксперт отметил путь Даниэля к поединку с именитым спортсменом.
Сегодня, 16:17
Энтони Джошуа и Даниель Дюбуа / Getty Images
Энтони Джошуа и Даниель Дюбуа / Getty Images

Авторитетный тренер Тедди Атлас высказался о поединке чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа и Энтони Джошуа.

По словам эксперта, Дюбуа должен улучшить свою защиту, чтобы одолеть звездного соотечественника.

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"Против Усика он сломался психологически, а затем вернулся против Джаррелла Миллера и Филиппа Хрговича, он реабилитировался. Дюбуа стал профессионалом. Но ему нужно улучшить свою защиту.

Он стремился нокаутировать Хрговича. Он выдержал все удары. Он реабилитировал себя как мужчина. Бои против Хрговича и против Миллера – это было о борьбе с самим собой.

Джошуа сейчас в хорошей психологической и, конечно, технической форме с тренером Беном Дэвисоном. Если команда Дюбуа не улучшит техническую сторону и не сделает что-либо, чтобы избежать ударов Энтони, особенно в первых раундах, я даже не прогнозирую, что бой затянется. В таком случае это может быть короткий вечер", - приводит слова Атласа Boxing News 24/7.

Ранее бывший чемпион мира включил Усика в список лучших боксеров супертяжелого веса.

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