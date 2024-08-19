"Это справедливо": Бывший чемпион назвал Усика первым номером P4P

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли сравнил украинца Александра Усика и американца Теренса Кроуфорда.

По его мнению, украинский боксер заслуживает быть первым в рейтинге лучших независимо от весовой категории.

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"Кто лучший боксер мира вне зависимости от весовой категории? Я думаю, что это Усик. Это справедливо. То, что сделал Александр, он заслуживает этого.

Если Теренс Кроуфорд станет абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе, то тогда он будет первым номером. Но, как по мне, Кроуфорд - лучший боксер мира в плане навыков", - приводит слова Брэдли Seconds Out.

Ранее Тони Беллью назвал единственный шанс для победы над Усиком.

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