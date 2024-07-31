Усик сохранил лидерство в новом рейтинге P4P от The Ring
В списке произошло одно изменение - обидчик Ломаченко вернулся.
Авторитетное издание о боксе The Ring опубликовало новый рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.
В списке произошло одно изменение. Чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девин Хэйни заменил на десятой строчке Эррола Спенса.
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Лидером списка является чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александр Усик, за ним следует обладатель всех титулов во втором легчайшем дивизионе Наоя Иноуэ, а тройку лучших замыкает Теренс Кроуфорд.
ТОП-10 лучших боксеров P4P от The Ring:
- Александр Усик
- Наоя Иноуэ
- Теренс Кроуфорд
- Сауль Альварес
- Джесси Родригес
- Артур Бетербиев
- Дмитрий Бивол
- Джервонта Дэвис
- Дзунто Накатани
- Девин Хэйни
Ранее Кроуфорд назвал место Усика в рейтинге лучших независимо от весовой категории.
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