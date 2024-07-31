Усик сохранил лидерство в новом рейтинге P4P от The Ring

Авторитетное издание о боксе The Ring опубликовало новый рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

В списке произошло одно изменение. Чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девин Хэйни заменил на десятой строчке Эррола Спенса.

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Лидером списка является чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александр Усик, за ним следует обладатель всех титулов во втором легчайшем дивизионе Наоя Иноуэ, а тройку лучших замыкает Теренс Кроуфорд.

ТОП-10 лучших боксеров P4P от The Ring:

Александр Усик Наоя Иноуэ Теренс Кроуфорд Сауль Альварес Джесси Родригес Артур Бетербиев Дмитрий Бивол Джервонта Дэвис Дзунто Накатани Девин Хэйни

Ранее Кроуфорд назвал место Усика в рейтинге лучших независимо от весовой категории.

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