iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Усик сохранил лидерство в новом рейтинге P4P от The Ring

В списке произошло одно изменение - обидчик Ломаченко вернулся.
Сегодня, 18:12
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Авторитетное издание о боксе The Ring опубликовало новый рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

В списке произошло одно изменение. Чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девин Хэйни заменил на десятой строчке Эррола Спенса. 

Читай также: Усик сообщил, когда начнет тренировочный лагерь перед реваншем с Фьюри

Лидером списка является чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александр Усик, за ним следует обладатель всех титулов во втором легчайшем дивизионе Наоя Иноуэ, а тройку лучших замыкает Теренс Кроуфорд.

ТОП-10 лучших боксеров P4P от The Ring:

  1. Александр Усик
  2. Наоя Иноуэ
  3. Теренс Кроуфорд
  4. Сауль Альварес
  5. Джесси Родригес
  6. Артур Бетербиев
  7. Дмитрий Бивол
  8. Джервонта Дэвис
  9. Дзунто Накатани
  10. Девин Хэйни

Ранее Кроуфорд назвал место Усика в рейтинге лучших независимо от весовой категории.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Свитолина подвела личные итоги Олимпиады Свитолина подвела личные итоги Олимпиады
Милан объявил о приобретении защитника сборной Сербии Милан объявил о приобретении защитника сборной Сербии
Гребля на байдарках и каноэ на Олимпиаде-2024: Ус установила 11-й результат в финале Гребля на байдарках и каноэ на Олимпиаде-2024: Ус установила 11-й результат в финале
АПЛ оштрафовала Манчестер Сити за нарушение регламента АПЛ оштрафовала Манчестер Сити за нарушение регламента
Помочь журналистам

Видео

Невероятный камбэк Харлан в поединке за бронзовую медаль
Невероятный камбэк Харлан в поединке за бронзовую медаль

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Футбол сегодня: Партизан - Динамо и другие отборочные матчи Лиги чемпионов, квалификация Лиги конференций
просмотров
Свитолина разгромила японку на старте Олимпиады и сыграет с шестой ракеткой мира
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры19:59
Свитолина подвела личные итоги Олимпиады
Европа19:58
Милан объявил о приобретении защитника сборной Сербии
Олимпийские игры19:19
Гребля на байдарках и каноэ на Олимпиаде-2024: Ус установила 11-й результат в финале
Европа19:15
АПЛ оштрафовала Манчестер Сити за нарушение регламента
Другие страны19:15
Возлюбленная Роналду похвасталась фигурой в купальнике - Криштиану отдыхает на водном самокате
Европа19:14
Алонсо высказался о шансах Байера защитить титул Бундеслиги
НБА18:51
"Ты бы нам пригодился": чемпион НБА позвал Тейтума к себе играть в чемпионате Тайваня
Киберспорт18:45
NaVi - BIG: онлайн-трансляция матча BLAST Premier Fall Groups 2024
Теннис18:40
Алькарас - самый молодой четвертьфиналист Олимпийских соревнований по теннису после Джоковича
Киберспорт18:30
BLAST Premier Fall Groups 2024: первый матч NaVi, G2 обыграли NiP в составе с украинцем r1nkle
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK