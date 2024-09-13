"Оба сильные панчеры": Промоутер назвал ключевой фактор для победы в бою Дюбуа - Джошуа

Уоррен рассказал, от чего будет зависеть результат противостояния.

Фрэнк Уоррен, промоутер обладателя пояса IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, предположил, как может сложиться бой против экс-чемпиона Энтони Джошуа.

По его мнению, победа в этом поединке будет зависеть от того, у кого из соперников окажется крепче подбородок.

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"У этих двух парней трудно определить силу удара. Они оба сильные панчеры и у обоих сильные джебы. Все будет зависеть от того, у кого крепче подбородок. Одно можно сказаться наверняка: они отпустят свою правую руку, потому что именно так поступают панчеры. В этот момент они становятся уязвимыми и поэтому их подбородок открыт.

Победителем станет тот, кто сможет теснить своего соперника. Я верю, что это будет Даниэль Дюбуа", - приводит слова Уоррена Sky Sports.

Бой Дюбуа - Джошуа состоится 21 сентября на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Ранее промоутер раскрыл секрет победы над Джошуа.

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