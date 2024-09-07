iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Дюбуа одним ударом уничтожил подарок на день рождения с изображением Джошуа

Британский боксер не особо оценил презент от своей команды.
Сегодня, 00:55
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Обладателю пояса IBF в супертяжелом весе Даниэлю Дюбуа, который вскоре проведет бой против бывшего чемпиона Энтони Джошуа, 6 сентября исполнилось 27 лет.

В честь праздника команда британского боксера решила оригинально его поздравить, презентовав ему в шутку торт, на котором был изображен Эй Джей.

Читай также: "Чувствую, что пришло мое время": Дюбуа оставил грозное послание Джошуа перед боем

Однако боксер сделал с подарком то, что умеет лучше всего - нанес удар кулаком, разрушив кулинарное произведение.

Бой Дюбуа - Джошуа состоится 21 сентября на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Ранее промоутер Джошуа предсказал, чем завершится бой с Дюбуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Даниэль Дюбуа

Статьи по теме

"Чувствую, что пришло мое время": Дюбуа оставил грозное послание Джошуа перед боем "Чувствую, что пришло мое время": Дюбуа оставил грозное послание Джошуа перед боем
"Нельзя недооценивать": Джошуа охарактеризовал Дюбуа "Нельзя недооценивать": Джошуа охарактеризовал Дюбуа
"Вещи быстро могут измениться": Мусиала высказался о возможности ухода из Баварии "Вещи быстро могут измениться": Мусиала высказался о возможности ухода из Баварии
Спалетти высказался о возвращении скандально известного Тонали в сборную Спалетти высказался о возвращении скандально известного Тонали в сборную
Помочь журналистам

Видео

Иноуэ - Дохени: обзор боя
Иноуэ - Дохени: обзор боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Футбол сегодня: матчи Лиги наций (Бельгия - Израиль, Франция - Италия), Украина U-21 в квалификации Евро
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей седьмого тура
просмотров

Последние новости

Европа01:00
"Вещи быстро могут измениться": Мусиала высказался о возможности ухода из Баварии
Бокс00:55
Дюбуа одним ударом уничтожил подарок на день рождения с изображением Джошуа
Европа00:34
Спалетти высказался о возвращении скандально известного Тонали в сборную
Лига наций00:22
Лига наций-2024/25: камбэк Италии против Франции, Бельгия победила Израиль, ничья Уэльса и Турции
Вчера, 23:59
Европа23:59
Один из лидеров сборной Португалии высказался о гипотетическом участии Роналду на ЧМ-2026
Лига наций23:42
Италия в гостях одержала волевую победу над Францией
Европа23:29
Голкипер Баварии объявил о помолвке с девушкой-певицей
Олимпийские игры23:05
Все медали Украины на Паралимпиаде-2024: наши спортсмены завоевали уже 67 наград
Теннис22:59
Киченок посвятила победу на US Open украинскому народу
Олимпийские игры22:55
Чуфаров завоевал четвертую медаль Паралимпиады-2024 в плавании
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK