Дюбуа одним ударом уничтожил подарок на день рождения с изображением Джошуа

Британский боксер не особо оценил презент от своей команды.

Обладателю пояса IBF в супертяжелом весе Даниэлю Дюбуа, который вскоре проведет бой против бывшего чемпиона Энтони Джошуа, 6 сентября исполнилось 27 лет.

В честь праздника команда британского боксера решила оригинально его поздравить, презентовав ему в шутку торт, на котором был изображен Эй Джей.

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Однако боксер сделал с подарком то, что умеет лучше всего - нанес удар кулаком, разрушив кулинарное произведение.

Бой Дюбуа - Джошуа состоится 21 сентября на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Ранее промоутер Джошуа предсказал, чем завершится бой с Дюбуа.

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