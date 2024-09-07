Дюбуа одним ударом уничтожил подарок на день рождения с изображением Джошуа
Обладателю пояса IBF в супертяжелом весе Даниэлю Дюбуа, который вскоре проведет бой против бывшего чемпиона Энтони Джошуа, 6 сентября исполнилось 27 лет.
В честь праздника команда британского боксера решила оригинально его поздравить, презентовав ему в шутку торт, на котором был изображен Эй Джей.
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Однако боксер сделал с подарком то, что умеет лучше всего - нанес удар кулаком, разрушив кулинарное произведение.
Wait for it… 😳🎂— Queensberry Promotions (@Queensberry) September 6, 2024
Happy birthday, @DynamiteDubois 🥳 #JoshuaDubois | 21.09.24 | #RiyadhSeasonCard: Wembley Edition | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/qiWzkSmQTA
Бой Дюбуа - Джошуа состоится 21 сентября на стадионе Уэмбли в Лондоне.
Ранее промоутер Джошуа предсказал, чем завершится бой с Дюбуа.
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