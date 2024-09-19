"Нужно его заставить": Дюбуа озвучил смелый план на бой с Джошуа

Британский чемпион IBF рассказал, как собирается провести поединок с соотечественником.

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британец Даниэль Дюбуа поделился планом на бой против Энтони Джошуа.

По его словам, он собирается устроить в ринге настоящую драку.

Читай также: "Главный сюрприз на подходе": Дюбуа дерзко пригрозил Джошуа перед боем

"Все что принесет этот парень, я должен остановить. Нужно его заставить драться и превратить противостояние в собачью драку. Это мой план. Я расцветаю в хаосе.

Трудно сказать, чем все закончится, но я собираюсь заставить Джошуа уважать меня. Пришло время войны", - приводит слова Дюбуа Boxing News 24.

Бой Дюбуа - Джошуа состоится 21 сентября на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Ранее Тони Беллью предсказал сенсационный нокаут в бою Джошуа - Дюбуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!