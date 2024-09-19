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Паркер рассказал, на кого ставит в бою Дюбуа - Джошуа

Временный чемпион предсказал победителя поединка.
Вчера, 22:55
Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа / Getty Images
Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа / Getty Images

Временный чемпион по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер поделился мыслями о бое обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа против Энтони Джошуа.

По его словам, в этом противостоянии он отдает предпочтение Эй Джею.

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"Я выбираю Эй Джея. В последних двух боях Даниэль Дюбуа показал большое мужество и стойкость. Он прошел дистанцию с Джарреллом Миллером и нокаутировал его в концовке поединка. В бою с Хрговичем Дюбуа пропустил много ударов справа, но мне кажется, что Джошуа обладает другой мощью в сравнении с Филипом. Я больше склоняюсь в сторону Эй Джея.

Я думаю, что Дюбуа действительно раскрылся. У Даниэля есть команда, которая верит в него, и он показал большую уверенность в себе и в том, что он может сделать. В субботу вечером мы увидим, что он покажет", - сказал Паркер в комментарии YouTube-каналу JNMEDIAUK.

Бой Дюбуа - Джошуа состоится 21 сентября на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Ранее Дюбуа озвучил смелый план на бой с Джошуа.

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