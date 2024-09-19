Джошуа и Дюбуа устроили дуэль взглядов перед боем

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) вскоре встретится в ринге с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (21-2, 20 КО).

Поединок двух британцев состоится 21 сентября на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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Перед боем будущие соперники провели традиционную дуэль взглядов.

Ранее Джошуа признался, что заставит его завершить карьеру.

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