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Джошуа и Дюбуа устроили дуэль взглядов перед боем

Британские боксеры провели психологическую битву.
Вчера, 23:40
Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа / Getty Images
Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) вскоре встретится в ринге с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (21-2, 20 КО).

Поединок двух британцев состоится 21 сентября на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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Перед боем будущие соперники провели традиционную дуэль взглядов.

Ранее Джошуа признался, что заставит его завершить карьеру.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Даниэль Дюбуа

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