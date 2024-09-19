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Джошуа признался, что заставит его завершить карьеру

Британский экс-чемпион поделился мыслями о своем будущем.
Сегодня, 21:29
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа высказался о сроках завершения карьеры.

По словам британского боксера, сейчас он себя отлично чувствует физически, а заставить его остановиться может только отсутствие мотивации продолжать.

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"Сколько еще времени будет длиться моя карьера? Много. Дело даже не в физическом аспекте - я здоров как бык. Я в прекрасной форме. Я заставляю себя двигаться дальше и постоянно ставлю новые цели перед собой.

Вопрос в том, достаточно ли я голоден? Я буду выступать до тех пор, пока морально готов", - приводит слова Джошуа Boxing News 24.

Ранее Леннокс Льюис оценил шансы на проведение боя Джошуа - Фьюри.

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