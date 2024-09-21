Промоутер Джошуа рассказал, за сколько раундов тот расправится с Дюбуа

Представитель Эй Джея предсказал, как может сложиться поединок с чемпионом IBF.

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа, поделился ожиданиями от боя против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа.

По мнению представителя британского боксера, поединок может завершиться достаточно быстрой победой его подопечного.

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"Даниэль Дюбуа будет полностью заморожен в этих обстоятельствах. Он будет просто стоять, и принимать удары от Эй Джея. Я думаю, что это может быть трехраундовая перестрелка. Нас ждет захватывающий бой.

Я верю в своего хладнокровного, спокойного, расчетливого бойца со снайперским стилем, который выйдет против Даниэля Дюбуа. Дюбуа будет выведен из строя в течение трех раундов. Все взволнованны шансом для Эй Джейя войти в историю", - сказал Хирн в комментарии The Stomping Ground.

Бой Дюбуа - Джошуа состоится 21 сентября на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Джошуа оказался на 2 кг тяжелее Дюбуа на финальном взвешивании перед боем.

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