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Статистика ударов боя Дюбуа - Джошуа

Узнай статистику ударов поединка между Даниэлем Дюбуа и Энтони Джошуа.
Сегодня, 10:58
Дюбуа нокаутировал Джошуа / Getty Images
Дюбуа нокаутировал Джошуа / Getty Images

Обладатель титула IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО) одержал досрочную победу над бывшим чемпионом Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

Британский боксер на протяжении поединка трижды отправлял соотечественника в нокдауны и в итоге нокаутировал в пятом раунде.

После боя была представлена статистика ударов в этом противостоянии от системы Compubox. Дюбуа превзошел Джошуа во всех аспектах: в точных ударах (79 против 32), в джебах (30 - 18) и в силовых ударах (49 - 14).

Статистика ударов боя Дюбуа - Джошуа

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Дюбуа - Джошуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Статистика ударов Даниэль Дюбуа

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