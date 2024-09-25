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"Больше нет": Экс-чемпион назвал главную проблему Джошуа

Именитый боксер объяснил, почему Эй Джей проиграл Дюбуа.
Сегодня, 16:58
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион Пол Малиньяджи прокомментировал досрочное поражение Энтони Джошуа в бою против обладателя титула IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа.

По его мнению, Эй Джей больше не обладает бойцовским характером.

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"Проблема была в том, что у Эй Джея внутри больше нет бойца. Дюбуа пытался драться и нанести ему вред.

Эй Джей же пытался ударить с близкого расстояния, чтобы предотвратить действия Дюбуа. Он не бил для того, чтобы владеть инициативой", - сказал Малиньяджи в комментарии ProBox TV.

Ранее промоутер Джошуа оценил его шансы в реванше с Дюбуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Даниэль Дюбуа

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