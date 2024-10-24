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Промоутер Джошуа назвал двух потенциальных соперников на следующий бой

Представитель британского боксера озвучил ближайшие планы своего подопечного.
Вчера, 23:18
Энтони Джошуа и Эдди Хирн / Getty Images
Энтони Джошуа и Эдди Хирн / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, порассуждал о будущем своего клиента.

По его словам, в своем ближайшем поединке его подопечный должен провести реванш против Даниэля Дюбуа или встретиться в ринге с Тайсоном Фьюри.

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"Странно говорить об этом после поражения нокаутом, но Эй Джей действительно находится в очень хорошем положении. Мы собираемся провести следующий бой с Дюбуа или Фьюри. Вот и все. Никаких других интересов или разминки.

Эй Джей отчаянно хочет реванша, но единственный вопрос - это время. Чтобы реванш состоялся в феврале, тренировочный лагерь должен начаться через пару недель. Всегда есть недомогания, и у него их было несколько, так что физически все зависит от того, готов ли Эй Джей к этому.

Будет обидно, если мы проведем реванш с Дюбуа, а Фьюри победит Усика. Тогда мы будем сидеть и говорить, что мы деремся с Дюбуа, а могли бы драться с Фьюри в мае в самом большом бою в боксе. Победа или поражение - мы можем драться с Фьюри следующим летом. Но если он победит, то Эй Джей будет драться с ним за титул чемпиона мира", - приводит слова Хирна BBC.

Ранее промоутер предположил, сколько Джошуа и Фьюри могут заработать за свой бой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Эдди Хирн Даниэль Дюбуа

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