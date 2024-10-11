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"Вы с ума сошли?": Хирн недоумевает от того, что предложили Джошуа после поражения от Дюбуа

Промоутер не понимает, как такое можно было предложить.
Сегодня, 12:59
Эдди Хирн / Getty Images
Эдди Хирн / Getty Images

В сентябре Энтони Джошуа потерпел сокрушительное поражение от соотечественника Даниэля Дюбуа.

После этого встал вопрос о том, что делать Эй Джею дальше. Одним из вариантов стала серия из нескольких простых боев, в которых он практически гарантированно победит.

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Этот вариант привел в недоумение промоутера британского боксера Эдди Хирна.

"Кто-то сказал мне вчера, что Эй Джею следует провести три или четыре "восстановительных" боя. Я подумал: "Вы с ума сошли?", - приводит слова Хирна talkSPORT.

"Единственное, что отвлекает Энтони Джошуа от его личных выступлений, — это чемпионство мира в тяжелом весе. Конечно, его интересует бой с Тайсоном Фьюри, но он хочет снова стать чемпионом мира".

"А получить шанс на титул чемпиона мира, особенно в дивизионе с единым чемпионом, очень сложно".

Ранее Эдди Хирн заявил, что потенциально поединок между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри может стать самым прибыльным для боксеров.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Эдди Хирн Даниэль Дюбуа

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