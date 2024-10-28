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"Не важно, сколько он проиграл": Фьюри объяснил, зачем ему бой с Джошуа

Британский экс-чемпион рассказал, почему хочет встретиться в ринге с соотечественником.
Сегодня, 10:29
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался по поводу потенциального боя против еще одного бывшего обладателя титулов в дивизионе Энтони Джошуа.

По словам британского боксера, он не смотрит на неудачи возможного соперника и считает, что его поединок с соотечественником в любом случае будет большим событием.

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"Я уже много раз говорил, что после каждого поражения Энтони Джошуа чувствую себя опустошенным. Когда потенциальный соперник проигрывает не по твоей вине, то чувствуешь себя подавленным.

Я все равно готов встретиться с ним. Для меня не важно, сколько он проиграл, пять, десять или двадцать раз. Просто на данном этапе нашей карьеры очень важно проводить хорошие бои. Думаю, что это в любом случае увлекательное противостояние для человека, который покупает трансляцию", - приводит слова Фьюри Sky Sports.

Ранее промоутер Джошуа назвал двух потенциальных соперников на следующий бой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри

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