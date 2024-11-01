Леннокс Льюис оценил возможность боя Фьюри – Джошуа

Именитый боксер считает, что сейчас не подходящее время для одного из боксеров.

Бывший чемпион супертяжелого веса Леннокс Льюис оценил высказался по поводу поединка между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

По словам легенды бокса, это будет крутой бой, но, вероятно, он не нужен Энтони сейчас.

Читай также: Леннокс Льюис назвал нового короля бокса - бывший соперник Усика

"Когда на ринге встречаются два британских бойца - это отличный бой. Это промоушен, который всегда привлекает внимание публики. Это делает нашу страну такой, какой мы ее знаем.

Я говорю, что если Джошуа встретится с Тайсоном Фьюри, то это будет отличный поединок. Вопрос в том, нужен ли он Энтони Джошуа? Это, вероятно, отличный вариант для Тайсона Фьюри, но хороший ли это бой для Джошуа?", - сказал Льюис для Boxing News.

Ранее Леннокс Льюис назвал нового короля бокса - бывший соперник Усика.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!