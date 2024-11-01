Леннокс Льюис оценил возможность боя Фьюри – Джошуа
Бывший чемпион супертяжелого веса Леннокс Льюис оценил высказался по поводу поединка между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.
По словам легенды бокса, это будет крутой бой, но, вероятно, он не нужен Энтони сейчас.
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"Когда на ринге встречаются два британских бойца - это отличный бой. Это промоушен, который всегда привлекает внимание публики. Это делает нашу страну такой, какой мы ее знаем.
Я говорю, что если Джошуа встретится с Тайсоном Фьюри, то это будет отличный поединок. Вопрос в том, нужен ли он Энтони Джошуа? Это, вероятно, отличный вариант для Тайсона Фьюри, но хороший ли это бой для Джошуа?", - сказал Льюис для Boxing News.
Ранее Леннокс Льюис назвал нового короля бокса - бывший соперник Усика.
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