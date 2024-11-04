Промоутер Джошуа оценил возможность организации боя с Фьюри

Хирн уверен, что "Цыганский король" хочет встретиться в ринге с Эй Джеем.

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, высказался о потенциальном бое против еще одного экс-обладателя титула в дивизионе Тайсона Фьюри.

Представитель британского боксера выразил уверенность, что их соотечественник заинтересован в поединке, а на организацию этого боя никак не повлияет результат его реванша с Александром Усиком.

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"Я думаю, что Фьюри, победит он или проиграет, захочет встретиться с Эй Джеем. Нам нужно это решить в ближайшее время", - приводит слова Хирна Sky Sports.

Ранее сообщалось, что промоутер Джошуа дал совет Фьюри перед реваншем с Усиком.

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