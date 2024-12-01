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Чисора объяснил, почему Джошуа отказался от незамедлительного реванша с Дюбуа

Британский боксер оценил состояние Эй Джея после поражения.
Сегодня, 15:08
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Британский представитель супертяжелого веса Дерек Чисора высказался об отказе бывшего чемпиона Энтони Джошуа от незамедлительного реванша с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа, который планировали на февраль следующего года.

По его мнению, Эй Джей бы не смог полноценно подготовиться к повторному бою после тяжелого поражения.

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"Джошуа пропустил много сильных ударов. Такие реванши нужно проводить потому, что вы готовы, а не потому, что все хотят увидеть этот бой. У Эй Джея неподходящий настрой, поэтому он сказал, что не хочет сейчас драться", - сказал Чисора в комментарии BoxNation.

Напомним, что в сентябре этого года Дюбуа провел успешную дебютную защиту пояса IBF, нокаутировав Джошуа в пятом раунде.

Ранее были названы сроки реванша между Даниэлем Дюбуа и Энтони Джошуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Дерек Чисора Даниэль Дюбуа

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