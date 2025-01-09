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Уоррен оценил шансы Фьюри завершить карьеру после реванша с Усиком

Промоутер рассказал, чем занимается Тайсон.
Сегодня, 12:14
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен поделился мыслями о будущем британца.

Функционер рассказал, что пару раз общался с британцем после его реванша с Александром Усиком. Если Тайсон захочет завершить карьеру, то Уоррен поддержит его.

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"Я разговаривал с Тайсоном один или два раза. Он проводит время с семьей. Тайсон наслаждается временем с родными, он провел два продолжительных тренировочных лагеря, два очень тяжелых и жестких лагеря.

Если Фьюри решит продолжить боксерскую карьеру, то это решение он должен принять сам с помощью своей семьи. Я определенно не стал бы убеждать его продолжать драться или завершать карьеру. Это выбор, который должен сделать он. Тайсон - молодой мужчина, он провел два тяжелых боя с Усиком, но эти поединки были тяжелыми для обоих парней", - сказал Уоррен в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Усик победил Фьюри в реванше единогласным решением судей (116-112, 116-112, 116-112).

Ранее Уоррен высказался об отсутствие отца Фьюри во время реванша с Усиком.

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