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"Лучшее решение": Уоррен высказался об отсутствие отца Фьюри во время реванша с Усиком

Промоутер отметил подготовку британца ко второму бою.
Сегодня, 09:55
Джон Фьюри / Getty Images
Джон Фьюри / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер супертяжеловеса Тайсона Фьюри рассказал, высказался про отсутствие в углу Тайсона его отца Джона Фьюри в реванше с объединительным чемпионом мира Александром Усиком.

Функционер заявил, что команда приняла такое решение, ведь в первом бою были споры, которые повлияли на исход боя.

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"Это было лучшее решение. Все признали, что это было правильное решение и споров по этому поводу не было. Тайсон проницательный парень, у него отличные мозги и он сам знает, как ему боксировать.

Вы должны понимать, что Джон - его отец и Тайсон близок со своим отцом, но было принято решение, чтобы команда была такой, какую вы видели во время боя", - приводит слова промоутера Seconds Out.

Ранее Брэдли назвал единственного боксера, который на одном уровне с Усиком.

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