Чисора назвал главный недостаток Валлина

Многократный претендент на чемпионский титул в супертяжелом весе Дерек Чисора высказался своего будущего соперника Отто Валлина.

По словам британца, у шведа нет характера, что не позволяет ему стать одним из лучших боксеров дивизиона.

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"Отто - хороший боец, но у него нет одного... у этого парня нет сердца. Ты большой боец, но без характера. Нет собаки внутри. Ты не животное".

Чисора прокомментировал свои высказывания в адрес соперников.

"Я остаюсь собой и мне без разницы мнение окружающих. Так что можешь называть меня придурком. Я просто делаю то, что хочу и когда хочу. Я сам по себе", - приводит слова Чисоры Bad Left Hook.

Ранее Валлин наазвал победителя боя Дюбуа - Паркер.

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