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Маккензи сообщил, когда Фьюри возобновит карьеру

"Цыганский король" захочет получить поединок с Джошуа.
Сегодня, 10:40
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Дюк Маккензи поделился мнением по поводу Тайсона Фьюри.

Экперт уверен, что британец вернется на ринг ради поединка с соотечественником Энтони Джошуа.

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"100 процентов. Вероятнее всего это и произойдет. Мы уже не раз наблюдали, когда Фьюри твердит одно и то же, а через несколько месяцев ему что-то приходит в голову и позиция меняется. Все сразу изменится, как только Фьюри станет скучно.

Тайсон - боксер. Я не вижу его в качестве телевизионного аналитика. У этого парня другой менталитет. Думаю, что он должен оставаться в спорте, возможно в качестве промоутера или менеджера. Вероятно, он будет хорош в этом.

Сейчас у меня нет сомнений, что Фьюри вернется на ринг. Он просто еще не готов к новому поединку", - приводит слова Маккензи talkSPORT.

Ранее Хирн потребовал у Иноуэ отобрать чемпионский титул.

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