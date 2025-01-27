"Я был удивлен": Каннингем раскритиковал Фьюри за тактику в бою с Усиком

Тяжеловес Стив Каннингем высказался про противостояние Тайсона Фьюри и Александр Усика.

Американец был расстроен, что британец не пользовался своими габаритами в боях.

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"Я был удивлен, увидев, что Фьюри не воспользовался своей тактикой наваливания. Конечно, Усик держал соперника подальше. Однако, я думаю, что Тайсон мог бы этим попытаться воспользоваться, как это было в бою, к примеру, со мной.

Усик молодец, он не позволил ему этого сделать, но даже не было видно, чтобы Фьюри предпринимал попытки. Это в принципе все, что я могу сказать. В остальном он был тем же бойцом, что и в нашем поединке. Ловкость и способности Тайсона были там", - сказал Каннингем для Seconds Out.

Ранее Каннингем оценил шансы Владимира Кличко в бою с Дюбуа.

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