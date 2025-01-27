Хирн потребовал у Иноуэ отобрать чемпионский титул

Эдди Хирн, промоутер временного чемпиона по версии WBA во втором легчайшем весе Муроджона Ахмадалиева, заявил, что Наоя Иноуэ должен лишиться чемпионского пояса.

По словам Хирна, бесспорный чемпион отказывается проводить защиту.

Читай также: Уоррен назвал три боя, которые хотел бы организовать в 2025 году - реванш Усика в списке

"Наоя Иноуэ уклоняется от Муроджона Ахмадалиева. Ему дважды говорили драться с ним, но вместо этого он провел два боя против Дохени и Кима.

В понедельник WBA должно обратиться к Иноуэ и сказать, что либо он проведет бой, либо отдаст один пояс. Наоя Иноуэ откажется от титула", - приводит слова Хирна Boxing News 24.

Отметим, что бой Шелестюка отменен за несколько дней до поединка.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!