Валлин наазвал победителя боя Дюбуа - Паркер

Швед признался, что ожидает от поединка, в котором определится соперник Усика.

Шведский супертяжеловес Отто Валлин поделился мнением о предстоящем поединке чемпиона мира по версии IBF в его весовой категории Даниэля Дюбуа против Джозефа Паркера.

По словам боксера, британец защитит чемпионский пояс.

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"Это отличный бой, будет интересно. Дюбуа выглядел очень хорошо против Джошуа.

Исходя из этого боя, я считаю, что Дюбуа победит и Паркера. Но, пожалуй, это будет очень хороший поединок", - сказал Валлин в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Бой Дюбуа - Паркер состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.

Ранее Валлин сделал прогноз на возможный бой Джошуа - Уайлдер.

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