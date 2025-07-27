Товарищеский матч Манчестер Юнайтед установил рекорд

Поединок посетило больше людей, чем финал КЧМ.

Товарищеский матч между Манчестер Юнайтед и Вест Хэмом установил новый рекорд.

Поединок, который прошел на Метлайф Стэдиум, собрал 82 566 фанатов - что является рекордом для футбольных матчей в США.

Напомним, что финал КЧМ, который прошел на этой же арене, собрал лишь 81 118 человек.

Поединок завершился в пользу манкунианцев благодаря дублю Бруну Фернандеша.

Ранее также сообщалось, что Ноттингем сохранил своего лидера.

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