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Футбол

Товарищеский матч Манчестер Юнайтед установил рекорд

Поединок посетило больше людей, чем финал КЧМ.
Сегодня, 13:40       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

Товарищеский матч между Манчестер Юнайтед и Вест Хэмом установил новый рекорд.

Поединок, который прошел на Метлайф Стэдиум, собрал 82 566 фанатов - что является рекордом для футбольных матчей в США.

Напомним, что финал КЧМ, который прошел на этой же арене, собрал лишь 81 118 человек.

Поединок завершился в пользу манкунианцев благодаря дублю Бруну Фернандеша.

Ранее также сообщалось, что Ноттингем сохранил своего лидера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Вест Хэм

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