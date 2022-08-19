Лорд Бендтнер основал киберспортивную организацию и, возможно, подписал легендарного игрока

Бывший нападающий лондонского Арсенала, сборной Дании и других команд Никлас Бендтнер стал основателем киберспортивного клуба под названием Prosapia Esport.

Более того, сообщается о том, что один из лучших игроков в Counter Strike в истории Николай dev1ce Ридц может присоединиться к команде своего соотечественника.

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Игрок уже длительное время не выступает за свою команду Ninja in Pijamas, а по информации Jaxon его контракт был выкуплен новой организацией.

Достоверно не известно, какая это будет команда, но есть вероятность, что "Девайс" будет играть именно в клубе Бендтнера.