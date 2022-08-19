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S1mple не сумел удалить группу в VK и переименовал её в Слава Украине

Украинский киберспортсмен хотел избавиться от своей фан-странички в запрещенной социальной сети.
Сегодня, 15:40
S1mple
S1mple
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Снайпер команды Natus Vincere по CS:GO Александр Костылев принял решение удалить свою фан-страничку в соцсети VK (бывший Вконтакте).

Об этом украинец рассказал с помощью поста в этой же группе:

Тем не менее, S1mple столкнулся с трудностями и не сумел разобраться, как удалить группу, а потому сменил её название на "Слава Украине" и сменил аватарку на украинский флаг.

NaVi уже завтра стартует на турнире BLAST Premier, но при этом ранее сообщалось, что Костылева на нем заменит юный игрок академии команды.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: киберспорт s1mple Aлександр s1mple Костылев
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