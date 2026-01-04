S1mple и electroNic получили новых партнеров, которые позволят им играть на больших турнирах

Киберспортивный клуб BC.Game объявили о подписании троих португальских игроков команды SAW, которая к этому моменту шла 22-й в глобальном рейтинге Valve.

В состав перешли Кристофер "MUTiRiS" Фернандеш, Антониу "aragornN" Барбоза и Адонеш "krazy" Нобре.

Благодаря такому ходу, все приглашения на турниры перешли от команды SAW команде BC.Game, за которую также выступают бывшие звезды NaVi - украинец s1mple и россиянин electroNic. В частности, команда сыграет на крупном турнире IEM Krakow.

Состав BC.Game:

Кристофер "MUTiRiS" Фернандеш

Антониу "aragornN" Барбоза

Адонеш "krazy" Нобре

Денис "electroNic" Шарипов

Александр "s1mple" Костылев

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!