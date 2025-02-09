iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

ZywOo догнал S1mple по количеству титулов MVP

Украинец отныне будет делить рекорд по наградам.
Сегодня, 21:57
Матье ZywOo Эрбо / Instagram
Матье ZywOo Эрбо / Instagram

Снайпер Vitality Матье ZywOo Эрбо признан самым ценным игроком IEM Katowice. Этот титул MVP стал для него 21-м в карьере, сообщает HLTV.

ZywOo завершил турнир с рейтингом 1,42. Французский киберспортсмен стал сорекордсменом по количеству наград. Он повторил достижение украинца Александра S1mple Костылева.

К рядам Vitality Эрбо присоединился в 2018 году. С тех пор его трижды признали лучшим игроком года по версии HLTV (2019, 2020, 2023).

Напомним, ранее Vitality переиграли Spirit в финале соревнований.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: s1mple Vitality HLTV ZywOo

Статьи по теме

Vitality - чемпион BLAST Premier World Final 2023 Vitality - чемпион BLAST Premier World Final 2023
Vitality обыграли Faze в финале BLAST Premier Fall Final 2023, прервав их 18-матчевую победную серию Vitality обыграли Faze в финале BLAST Premier Fall Final 2023, прервав их 18-матчевую победную серию
Monte не без нервов разобрались с Vitality и вышли в полуфинал ESL Pro League Season 18 Monte не без нервов разобрались с Vitality и вышли в полуфинал ESL Pro League Season 18
Vitality - чемпионы Paris Major Vitality - чемпионы Paris Major
Помочь журналистам

Видео

Два нокдауна и избиение: окровавленный Чисора уничтожил Валлина - видео лучших моментов боя
Два нокдауна и избиение: окровавленный Чисора уничтожил Валлина - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: вскоре стартует чемпионат мира в Швейцарии
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина догнала Костюк, взлет Ястремской в ​​топ-50 мира
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко остался первой ракеткой Украины, Приходько пошел на подъем
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года
просмотров

Последние новости

Теннис22:47
Надаль продал долю собственной академии за солидные деньги
Сборные22:39
Женская сборная Украины не без проблем победила Северную Македонию
Европа21:59
Аутсайдер Серии А вернет на пост тренера легендарного футболиста, которого уволили несколько месяцев назад
Киберспорт21:57
ZywOo догнал S1mple по количеству титулов MVP
Европа21:34
Астон Вилла выбила Тоттенхэм в Кубке Англии
Другие страны21:27
Роналду решил продлить контракт с Ан-Насром
Киберспорт21:00
IEM Katowice 2025: Vitality уверенно победили Spirit в финале
Европа20:59
"Результат - большое разочарование": Тренер Ливерпуля прокомментировал поражение Плимуту Таловерова
Европа20:41
"Зубом меньше, раундом больше": Одноклубник Таловерова опубликовал с ним фото после матча с Ливерпулем
Бокс20:25
Богачук возглавил рейтинг WBC
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK