ZywOo догнал S1mple по количеству титулов MVP

Украинец отныне будет делить рекорд по наградам.

Снайпер Vitality Матье ZywOo Эрбо признан самым ценным игроком IEM Katowice. Этот титул MVP стал для него 21-м в карьере, сообщает HLTV.

ZywOo завершил турнир с рейтингом 1,42. Французский киберспортсмен стал сорекордсменом по количеству наград. Он повторил достижение украинца Александра S1mple Костылева.

К рядам Vitality Эрбо присоединился в 2018 году. С тех пор его трижды признали лучшим игроком года по версии HLTV (2019, 2020, 2023).

Напомним, ранее Vitality переиграли Spirit в финале соревнований.

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