Зинченко - о возобновлении УПЛ: Важно показать миру, что украинцы не будут сдаваться и продолжат идти вперед

Универсал лондонского Аренала и сборной Украины Александр Зинченко поделился мыслями о решении начать новый сезон УПЛ в нашей стране.

По словам Зинченко, это может принести неудобства для игроков, но важно показать мировой общественности, что украинцы двигаются вперед в любой ситуации.

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"Никто не был готов к этой ситуации. Люди все еще страдают, и нам нужно бороться каждый день. Но при этом мы должны продолжать жить.

Люди заслуживают той жизни, которая была у них раньше. Я хотел бы сказать очень спасибо УАФ и Президенту Владимиру Зеленскому, которые сказали, что нам нужно играть чемпионат в Украине. Я знаю, что там не будет лучших умов, но нам нужно продолжать, и это самое главное для всех украинцев.

Возможно, во время сирени игрокам нужно будет останавливаться. Но так важно показать остальному миру, что украинцы не сдаются и в какой-либо ситуации и продолжают идти вперед", - цитирует слова игрока пресс-служба Арсенала.