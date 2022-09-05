Лэмпард: Матч против Ливерпуля стал для Миколенко выдающимся

Наставник Эвертона Фрэнк Лемпард оценил уровень игры украинца Виталия Миколенко в противостоянии против Ливерпуля, где он персонально играл против Мохаммеда Салаха.

По словам специалиста, перформанс защитника был невероятным.

"Я должен сильно похвалить обоих фулбеков, каждого по-своему. Что касается Миколенко, то мы не можем себе представить то, с чем ему приходится справляться за пределами поля. Он справляется с этим невероятно хорошо, если учесть, что происходит у него дома.

Когда я сюда пришел, он был здесь недолго. У меня был вопрос: "Пригоден ли он для этой лиги?" Я сидел и разговаривал с ним, много просматривал его игру в прошлом году и просматривал нарезки его игры

Это было для того, чтобы показать причины, почему мы его подписали. И я увидел, как он прибавил в игре в обороне и в атаке. В этой игре он противостоял одному из лучших футболистов мира. Я считаю, что Миколенко провел выдающийся матч против него" – сказал главный тренер "ирисок".