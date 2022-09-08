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Форвард Фенербахче: Матч против Динамо очень важен для нашей команды

Жоау Педру высказался о грядущем противостоянии с киевлянами в рамках группового этапа ЛЕ.
Сегодня, 00:43
Жоау Педро / Getty Images
Жоау Педро / Getty Images
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Бразильский нападающий Фенербахче Жоау Педру поделился своимы мыслями накануне матча первого тура групового этапа Лиги Европы против киевского Динамо.

По словам футболиста, даный поединок невероятно важен для "желтых канареек".

"Завтра мы сыграем важный матч. Будем играть дома при поддержке наших болельщиков. Мы знаем команду соперника, они тоже знают нас. Для нас важно начать группы с победы, чтобы показать, что у нас есть амбиции продолжать выступать в этом турнире. Важный турнир. Мы сосредоточены на наших матчах в группе.

За последние годы у меня не было травм, чтобы я был вне игры надолго. Я приехал сюда с большим желанием, но, как только пришел, получил травму. Конечно, оставаться в стороне от команды нелегко. Мы сделали все возможное при лечении. Я покинул свой первый матч, войдя в игру позже.

Физически я, конечно, был не в лучшем виде. Хотя я очень хорошо работал во время лечения, поскольку я был далеко от команды в течение месяца, конечно, это нормально, что мне нужно некоторое время. Трудно сказать о процентах, но, конечно, я не на 100 процентов. Я хочу добиться этого как можно быстрее".

Бразилец заявил, что вылет от "бело-синих" в квалификации ЛЧ стал для команды большим ударом.

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"Для нас было грустно вылететь от Динамо из ЛЧ. Для нас это был важный турнир, и мы очень хотели в нем принять участие. Я считаю, что мы заслуживаем большего в этих матчах. Теперь мы встретимся с ними в другом турнире. Мы в другой Мы все равно играем на победу в каждой игре, чтобы сделать все возможное, на этом мы сосредоточимся завтра".

Также Педру высказался о конкуренции за место нападающего в составе стамбульского гранда.

Я могу сказать, что каждый из нас повысит качество друг друга. Конкуренция между нами – это здоровая конкуренция за то, чтобы друг друга быть лучше. Сделать выбор – это проблема нашего главного тренера", - подытожил игрок.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Фенербахче - Динамо.

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