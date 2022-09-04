Фенербахче - Динамо Киев: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Команды встретятся на групповом этапе Лиги Европы-2022/23. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.

В четверг, 8 сентября, киевское Динамо проведет свой первый матч в рамках группового этапа Лиги Европы сезона-2022/23.

Соперником киевской команды станет турецкий клуб Фенербахче. Поединок пройдет в Стамбуле (Турция) на стадионе Фенербахче Шюкрю Сараджоглу. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Фенербахче – Динамо

Будет доступна в этой новости 8 сентября, начиная с 19:45 по Киеву.

Фенербахче и Динамо попали в группу B, где их соперниками также являются Ренн (Франция) и АЕК Ларнака (Кипр). По мнению экспертов, в данной встрече больше шансов на победу у хозяев поля.

Примечательно, что команды уже встречались в еврокубковом турнире в нынешнем сезоне. Ранее Фенербахче и Динамо играли в отборе Лиги чемпионов, где победителем вышла киевская команда - 2:1 по сумме двух встреч.

Несмотря на то, что Динамо прошло Фенербахче, киевляне не смогли выйти в групповой этап Лиги чемпионов. На стадии плей-офф турнира команда Мирчи Луческу уступили Бенфике (0:5). Турецкий клуб в квалификации Лиги Европы прошел Словацко из Чехии (4:1) и Аустрию Вену (6:1).

Отметим, что в следующем туре Динамо примет АЕК Ларнаку, а Фенербахче сыграет с Ренном. Игры пройдут 15 сентября.