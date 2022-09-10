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Бывший главный тренер Шахтера может возглавить клуб АПЛ

РобертоДе Дзерби рассматривается в качестве кандидата на пост наставника Брайтона.
Сегодня, 19:59
Роберто Де Дзерби
Роберто Де Дзерби
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Экс-наставник донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби может обрести новое место работы.

Как сообщает итальянский журналист Мишель Кришителло, с местным специалистом связался английский Брайтон.

На данный момент, вероятно, переговоры находятся на начальной стадии.

Напомним, Де Дзерби покинул Шахтер этим летом. Вместо него в клуб пришел Игор Йовичевич.

Брайтон накануне расстался с Грэмом Поттером, который стал коучем Челси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шахтер Донецк Роберто де Дзерби
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