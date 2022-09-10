Бывший главный тренер Шахтера может возглавить клуб АПЛ
РобертоДе Дзерби рассматривается в качестве кандидата на пост наставника Брайтона.
Экс-наставник донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби может обрести новое место работы.
Как сообщает итальянский журналист Мишель Кришителло, с местным специалистом связался английский Брайтон.
На данный момент, вероятно, переговоры находятся на начальной стадии.
Contatto in mattinata tra il Brighton e Roberto De Zerbi. Trattativa appena iniziata @tvdellosport #sportitaliamercato @Glongari @AlfredoPedulla— Michele Criscitiello (@MCriscitiello) September 10, 2022
Напомним, Де Дзерби покинул Шахтер этим летом. Вместо него в клуб пришел Игор Йовичевич.
Брайтон накануне расстался с Грэмом Поттером, который стал коучем Челси.