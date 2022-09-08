Поттер - новый главный тренер Челси

После минимального поражения загребскому Динамо в первом туре группового этапа Лиги чемлионов, владелец Челси Тодд Боэли отправил в отставку главного тренера Томаса Тухеля, занимавшего свою должность чуть менее двух лет.

Не долго "пенсионеры" находились без наставника. Новым рулевым команды стал Грэм Поттер, о чем было объявлено на официальном сайте клуба.

Chelsea Football Club is delighted to welcome Graham Potter as our new Head Coach! 🤝 — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 8, 2022

"Я невероятно горжусь тем, что представляю Челси, этот фантастический клуб. Я очень рад сотрудничать с новой группой владельцев и с нетерпением жду встречи и работы с интересной группой игроков, а также развития команды и культуры, которыми наши замечательные болельщики смогут гордиться", - заявил Поттер.

С 47-летним специалистом был заключен 5-летний контракт. Ожидается, что вместе с Поттером придут и его помощники. По сообщениям различных источников, Челси выплатил Брайтону за досрочное расторжение соглашения с тренером компенсацию в размере 16 миллионов фунтов. Грэм Поттер возглавлял "чаек" с мая 2019 года.