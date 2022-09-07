Челси уволил Тухеля после провала на старте Лиги чемпионов

Челси объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Томасом Тухелем.

Об увольнении немецкого специалиста лондонский клуб сообщил на своем официальном сайте.

49-летнего тренера поблагодарили за проделанную работу и прежние достижения, но, как говорится в заявлении, новое руководство клуба считает, что сейчас настало время для подобных изменений.

Тухель был отправлен в отставку на следующий день после провала в стартовом поединке группового этапа Лиги чемпионов, в котором "синие" потерпели сенсационное поражение от Динамо Загреб со счетом 0:1.

Напомним, что Томас Тухель возглавлял Челси с января 2021 года. С лондонской командой он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпиона мира.

В нынешнем сезоне Челси под руководством немецкого специалиста в шести матчах английской Премьер-лиги набрал десять очков и сейчас занимает шестое место в турнирной таблице.