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Челси уволил Тухеля после провала на старте Лиги чемпионов

Новое руководство лондонского клуба распрощалось с немецким специалистом.
Сегодня, 12:22
Томас Тухель / Getty Images
Томас Тухель / Getty Images
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Челси объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Томасом Тухелем.

Об увольнении немецкого специалиста лондонский клуб сообщил на своем официальном сайте.

49-летнего тренера поблагодарили за проделанную работу и прежние достижения, но, как говорится в заявлении, новое руководство клуба считает, что сейчас настало время для подобных изменений.

Тухель был отправлен в отставку на следующий день после провала в стартовом поединке группового этапа Лиги чемпионов, в котором "синие" потерпели сенсационное поражение от Динамо Загреб со счетом 0:1.

Напомним, что Томас Тухель возглавлял Челси с января 2021 года. С лондонской командой он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпиона мира.

В нынешнем сезоне Челси под руководством немецкого специалиста в шести матчах английской Премьер-лиги набрал десять очков и сейчас занимает шестое место в турнирной таблице.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов Челси АПЛ Томас Тухель чемпионат Англии Английская Премьер-лига
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