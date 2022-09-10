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Футбол

Брюгге переиграл Серен Юнайтед с помощью двух ассистов Яремчука

"Черно-синие" приблизились к лидеру чемпионата на расстояние одной победы.
Сегодня, 21:05
Роман Яремчук
Роман Яремчук
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В рамках восьмого тура бельгийской Про Лиги Брюгге на чужом поле встретился с Серен Юнайтед.

Коллектив Карла Хуфкенса обыграл с легкостью аутсайдера местного чемпионата со счетом 2:0.

Примечательно, что украинский форвард Роман Яремчук поучаствовал в обоих забитых мячах в роли ассистента.

Что касается Эдуарда Соболя, то он отыграл весь матч, но не отличился результативными действиями.

После 8 туров Брюгге занимает второе место, набрав 19 пунктов и отставая от Антверпена на 2 балла.

Брюгге - Серен Юнайтед 2:0

Голы: Ларин, 52, Ванакен, 69.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол бельгия брюгге Роман Яремчук
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