Брюгге переиграл Серен Юнайтед с помощью двух ассистов Яремчука
"Черно-синие" приблизились к лидеру чемпионата на расстояние одной победы.
В рамках восьмого тура бельгийской Про Лиги Брюгге на чужом поле встретился с Серен Юнайтед.
Коллектив Карла Хуфкенса обыграл с легкостью аутсайдера местного чемпионата со счетом 2:0.
Примечательно, что украинский форвард Роман Яремчук поучаствовал в обоих забитых мячах в роли ассистента.
Что касается Эдуарда Соболя, то он отыграл весь матч, но не отличился результативными действиями.
После 8 туров Брюгге занимает второе место, набрав 19 пунктов и отставая от Антверпена на 2 балла.
Брюгге - Серен Юнайтед 2:0
Голы: Ларин, 52, Ванакен, 69.